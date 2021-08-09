TNI: Израиль может вступить в конфронтацию с Россией

Между Россией и Израилем в ближайшее десятилетие может начаться военный конфликт, считает американский журналист Майкл Пек. Причиной возможной конфронтации он назвал стремление израильских властей всеми доступными способами, включая бомбардировки, выдворить иранские войска из Сирии. Если атаки на армию САР и их союзников из Ирана не прекратятся, то Россия вряд ли будет смотреть на это со стороны, пишет The National Interest.

«Кремль осуждает израильские авиаудары в Сирии, называя их незаконными. Сирия является союзницей России более полувека», — добавил журналист.

Не стоит забывать, что в 2016 году Дамаск и Москва заключили соглашение сроком на 49 лет, которое дает право российским боевым кораблям базироваться в Сирии. Таким образом, из-за агрессивных действий правительства Израиля под ударом могут оказаться и военнослужащие из РФ. Такой поворот событий Россия точно не станет игнорировать, заключил журналист.

Ранее Москва, Анкара и Тегеран сделали совместное заявление, где указали на необходимость выполнения всех соглашений относительно Сирии в полном объеме. Стороны призвали Израиль прекратить военные атаки на территории Сирийской Арабской Республики.