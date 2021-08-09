Пенсионная инициатива Татьяны Булановой понравилась актеру Борису Смолкину

Актер Борис Смолкин высказался в поддержку инициативы о пенсионной надбавке для петербуржцев, которую предложила певица Татьяна Буланова.

Исполнительница собирается принять участие в выборах в ЗакС Петербурга как кандидат от партии "Родина". Артистка предложила ввести "Ленинградскую надбавку", которая позволит повысить пенсии петербуржцев. Инициатива, собравшая 100 тысяч подписей граждан, понравилась Смолкину.

"Во-первых, я пенсионер, во-вторых, хорошо отношусь к Тане Булановой. Все, чем можно людям помочь, доплатить, подарить… Я ко всему этому отношусь хорошо", — отметил актер в беседе с Nation News.

Артист признался, что не следит за политической жизнью и не участвует в этой сфере. При этом Татьяне Булановой Смолкин пожелал удачи на новом поприще.

По мнению кандидата, инициатива "Ленинградская надбавка" могла не понравиться ряду петербургских чиновников, действующих без ведома губернатора Александра Беглова. Татьяна Буланов записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором пожаловалась, что партии "Родина" не разрешили разместить наружные агитационные материалы в Петербурге. Буланова попросила отправить в Северную столицу независимую комиссию, чтобы добиться равных прав для всех кандидатов.