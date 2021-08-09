Актриса Светличная объяснила важность пенсионной инициативы Татьяны Булановой

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная поддержала инициативу Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка" и пожелала певице удачи на выборах в Заксобрание Петербурга.

Легендарная актриса советского кино отметила, что Буланова и ее коллеги по партии "Родина" предложили реальную помощь пенсионерам. По словам Светличной, пожилые люди нуждаются в материальной поддержке, ведь цены для нормальной жизни "просто космические". Как объяснила артистка, многие пожилые звезды за предложение о надбавке, поскольку сами живут как обычные пенсионеры и сталкиваются с теми же проблемами.

"Это всегда правильно, потому что мы живем бедно, и я в том числе. Думаю, что и Буланова тоже. Но может быть, только после того, как она выходит на сцену, там еще могут отблагодарить", — высказалась Светличная в беседе с ФАН.

На днях Татьяна Буланова, которая баллотируется в ЗакС Петербурга от партии "Родина", напрямую обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за произвола местных чиновников. Исполнительница и другие "родинцы" столкнулись с трудностями во время предвыборной агитации — партии не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов. По словам Булановой, местным чиновникам почему-то не понравилась инициатива "Ленинградская надбавка", которую уже поддержали более 100 тысяч горожан.