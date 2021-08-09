Александр Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вступать в состав другой страны для развития экономической интеграции сейчас нет необходимости.

Однако Минск всегда выступал за тесное союзничество с Москвой, отметил глава государства. Белоруссия готова к интеграции, но исключительно без потери государственности и суверенитета. Этой информацией Лукашенко поделился во время встречи с журналистами и представителями общественности.

Ранее политический лидер предупредил западные страны об обратном эффекте ограничительных мер против страны. Лукашенко заявил, что санкционные "топоры и вилы" могут больно ударить по тем, кто ими угрожает.