Сосновский отреагировал на слова Познера о русских на Олимпиаде

Журналист и телеведущий Владимир Познер, который ранее заявил, что Россия должна радоваться уже тому, что команду ОКР вообще допустили до участия в Олимпийских играх в Токио, ведет себя, как «типичный соглашатель».

Позицию Владимира Познера в личном Telegram-канале прокомментировал политолог Александр Сосновский.

Ранее Познер, говоря в эфире телеканала «Матч ТВ» об итогах завершившихся накануне ХХХII Летних Олимпийских игр, заявил, что России именно таких результатов и следовало ожидать, при этом журналист оправдал несправедливое отношение к российским спортсменам, напомнив о «допинговом скандале», раздутом на Западе несколько лет назад.

По словам журналиста, российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Токио, примерно так. Как могли, в целом оправдав ожидания. При этом Владимир Познер согласился с тем, что судейство в художественной гимнастике, в результате которого российские спортсменки впервые за четверть века остались без золотых медалей, было несправедливым и, возможно, политически мотивированным.

«Тут можно гадать сколько угодно. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Мне кажется, эти разговоры бессмысленны. Да, так случилось. Что же делать? Не первый раз и не последний», — отметил Познер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, все произошедшее стало расплатой за допинговый скандал, а значит российские спортсмены заслужили такое отношение. Виновные в употреблении запрещенных веществ не были наказаны так публично, как это следовало сделать, считает журналист. Также он напомнил, что в качестве наказания многие предлагали вообще отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, и те должны радоваться, что они вообще приняли участие в Олимпиаде. В заключение же Владимир Познер выразил надежду, что русские спортсмены «усвоили урок».

Комментируя эти слова, Александр Сосновский ответил, что Познер в данной ситуации ведет себя, как человек, которому доставляет удовольствие, когда его бьют, то есть, как «типичный соглашатель».

«Одновременно пожурил Запад и фактически Родченкова похвалил, умудрившись это имя не назвать», — констатировал политолог.

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Напомним, Григорий Родченков с 2006 по 2015 год занимал должность Директора «Антидопингового центра». В 2016 заявил о том, что в России якобы на государственном уровне действует система допинга в спорте и бежал из РФ на Запад, где стал информатором WADA (Всемирно антидопингового агентства) и даже написал книгу об этом книгу. На основании показаний Родченкова был составлен доклад Макларена о якобы имевших место злоупотреблениях допингом в российском спорте, на основании которого к России было применено наказание, включающее в себя запрет отправлять своих спортсменов на международные состязания в качестве национальной команды до 2024 года.