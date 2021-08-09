В Липецке на металлургическом комбинате прогремел взрыв

В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) прогремел взрыв и загорелась кровля. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Огонь распространился на 40 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы девять автоцистерн, две автолестницы и оперативная группа спасателей.

«Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство», – сообщили в НЛМК.

Известно, что руководство предприятия приняло решение временно приостановить работу кислородно-распределительного пункта и конвертерного цеха, рядом с которым произошел взрыв.