Адвокат Юкша назвал замечательным проект Булановой "Ленинградская надбавка"

Член-корреспондент, адвокат РАЕН Янис Юкша прокомментировал инициативу певицы Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка".

Баллотирующаяся от партии "Родина" на выборы депутатов в ЗакС Петербурга Татьяна Буланова продвигает проект "Ленинградская надбавка". Горожане активно поддерживают инициативу о помощи пенсионерам. Однако местные чиновники проект не оценили. Город отказался размещать агитацию в преддверии выборов, чем обеспокоена Татьяна Буланова. В связи с этим она обратилась в ЦИК РФ.

"Ленинградская надбавка" — это не просто инициатива. Это обязательное требование, которое нужно реализовать в ближайшее время, заявил в интервью для iReactor адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша. Специалист считает "замечательным" проект Булановой. Правозащитник сожалеет, что некоторые чиновники выступают против ее инициативы.

"Назрела необходимость самым серьезным образом рассмотреть всю финансовую поляну и совершить конкретные реальные шаги по изменению ситуации в целом в стране. И начать надо, я считаю, с полноценного изменения пенсионного обеспечения пожилых людей", — подчеркнул Юкша.

Не исключено, что те, кто сейчас выступает против "Ленинградской надбавки", позже обрушатся с критикой на власти, заявляя, что именно из-за них у пожилых людей малое содержание, отметил Янис Юкша. Государству нужно продумать ситуацию, чтобы люди под старость лет не влачили столь бедное существование, резюмировал адвокат.