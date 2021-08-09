"Большой разговор" с Александром Лукашенко начался в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал беседу с представителями прессы в формате прямой линии. Мероприятие получило название "Большой разговор с президентом".

Мероприятие приурочено к годовщине переизбрания Александра Лукашенко на пост президента, после которого страну захлестнули массовые протесты. Кроме журналистов, с прямым обращением к белорусскому лидеру выступят представители общественности и приглашенные эксперты.

Одну из ключевых ролей в прекращении беспорядков в 2020 году сыграла помощь из России. Благодаря информационной и материальной поддержке Москвы Александр Лукашенко смог сохранить свой пост, уверен политолог Дмитрий Болкунец.