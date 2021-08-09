Программа Булановой "Ленинградская надбавка" восхитила актера Григорьева

Проект "Ленинградская надбавка", которую предлагает кандидат в депутаты ЗакСа Татьяна Буланова, является важной и необходимой инициативой, заявил актер Игорь Григорьев.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова, баллотирующаяся на выборы в петербургский ЗакС от партии "Родина", обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Она попросила разобраться, почему чиновники Северной столицы запретили "Родине" размещать агитматериалы. Сама певица считает, что их не устроила программа для пенсионеров "Ленинградская надбавка". Предлагаемый Булановой проект восхитил Григорьева.

"Я за то, чтобы петербуржцам-блокадникам, тем, кто пережил блокаду, повысили выплаты, чтобы они дольше прожили. У них должна быть возможность как можно дольше рассказывать следующему поколению, какими подонками были немецкие нацисты", — заявил артист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Григорьев напомнил, что ленинградцам пришлось претерпевать трудности во время Великой Отечественной войны. Однако они героически отстояли город. Пенсионерам необходимо обеспечить комфортные условия проживания в Петербурге, считает актер. На сторону Булановой, помимо Григорьева, встали многие представители культурной сферы.