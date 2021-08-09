Врачи заявили, что россияне стали чаще страдать от диабета второго типа после COVID-19

Врачи "Школы здоровья-800" предупредили о рисках развития сахарного диабета у людей, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию.

О наличии диабета может сигнализировать постоянная жажда. Самым опасным, как говорит эндокринолог Нижегородской области Ольга Занозина, является то, что о развитии болезни люди узнают поздно. Россиянам нужно проходить диспансеризацию и обследование у терапевта.

Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие сахарного диабета. На фоне COVID-19 активируется имеющееся эндокринное заболевание, передает заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ Леонид Стронгин.

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной смерти от коронавируса. Это касается не только диабетиков, но и тех, у кого показатели выше средних. Специалисты считают, что сахар вредит организму не только при коронавирусной, но и при любых других инфекциях, проинформировал сайт 360tv.ru.