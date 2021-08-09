Грудной ребенок погиб под колесами авто на пляже под Воронежем

У пляжа в Чертовицах водитель иномарки сбил родителей с грудным ребенком на руках. Младенец погиб.

Согласно оперативным данным, инцидент произошел в километре от трассы М-4 "Дон". Родители с грудным ребенком начали спускаться по улице Кирова, когда водитель Ford Focus двигался по территории пляжа в Чертовицах и наехал на них. В момент аварии малыш находился с отцом. От полученных травм десятимесячный ребенок скончался на месте.

Полиция начала проверку. В данный момент устанавливается личность виновника ДТП, а также выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Предположительно, водитель был пьян.