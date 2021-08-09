«Даже у природы в долгу»: Украина исчерпала годовой запас природных ресурсов

Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год. Так, с 8 августа этого года государство живет в экологический долг. Об этом в Facebook заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«С 8 августа Украина живет в долг у природы», — констатировал он.

Малеванный подчеркнул, что точная дата была указана в исследовании организации Global Footprint Network. Ее эксперты ежегодно анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете, а также определяют День экологического долга. По словам чиновника, для всей Земли он наступил 29 июля.

«Ресурсы нашей планеты не безграничны. Загрязняя воду токсичными веществами, засоряя земли пластиком и хаотично добывая полезные ископаемые, человечество приближает Землю до полного истощения. А это — неутешительное будущее для всей цивилизации», — убежден Малеванный.

Единственный способ исправить ситуацию — изменить подход к потреблению ресурсов, не сомневается глава госэкоинспекции. Однако для этого человечество должно «уменьшить свой экологический след»: рационально потреблять водные и энергетические ресурсы, меньше производить мусор.

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«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше», — поделился Малеванный.

В июне Министерство экологии Украины спрогнозировало, что климатические изменения на территории страны превратят ее в пустыню через несколько десятков лет. Как передает портал vesti.ua, виной тому — распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение воды.

При этом сам Малеванный ранее утверждал, что к середине XXI века Киеву придется импортировать питьевую воду, если руководство страны и граждане не начнут всерьез воспринимать угрозу экологических проблем.