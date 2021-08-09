СМИ: Депутатов от «Единой России» обязали обзвонить 20% населения РФ

В преддверии выборов список обязанностей муниципальных депутатов «Единой России» дополнили новым пунктом. Теперь народных избранников обязали обзванивать граждан, чтобы узнать их отношение к правящей партии, планах пойти на выборы и проблемах, на которые депутатам VIII созыва Госдумы необходимо обратить внимание. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости».

Примечательно, что обзвонить, согласно требованиям федерального центра партии, необходимо каждого пятого жителя, охватив в итоге около 20% населения России.

«Перед ними [муниципальными депутатами] стоит задача максимально охватить избирателей, проинформировав их о выборах и о партии, это обычная мобилизационная кампания, так делалось всегда», – рассказал замсекретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов.

Подобную практику применяли на региональных выборах в Хабаровском крае в 2019 году. Правда, тогда звонки жителям совершали через call-центр с помощью роботизированной программы. В этот раз этим будут заниматься сами депутаты, которых также обязали установить на телефон специальное приложение «Обзвон». С его помощью будет происходить контроль качества и количества совершаемых звонков.

По информации «Ведомостей», представителям партии и их помощникам рекомендовано совершать звонки с 10:00 до 21:00 по местному времени. Также для учета звонка в системе время разговора должно составлять не менее двух минут.