Художник Сафронов уверен, что Буланова сможет преодолеть сложный путь в политике

Кандидат Татьяна Буланова получила поддержку от художника Никаса Сафронова. Деятель искусства одобрил политическое стремление претендентки на место в ЗакСе Петербурга.

Исполнительница ранее была вынуждена обратиться к председателю ЦИК Элле Памфиловой. По словам кандидата, предвыборную ситуацию в Петербурге можно охарактеризовать как произвол. Буланова обратила внимание, что партия "Родина", от которой она баллотируется, сильно не угодила местным властям. Некие чиновники откровенно пытаются помешать вести равную предвыборную борьбу. Например, заблокирована инициатива о надбавках для городских пенсионеров.

Буланова пояснила, что проект "Ленинградская надбавка" не устраивает некоторых чиновников. Это могло стать причиной запрета на размещение плакатов и баннеров "Родины".

Художник Сафронов подчеркнул, что хорошо знает Буланову. Он охарактеризовал ее как порядочного и справедливого человека, сообщало ФБА "Экономика сегодня". Сафронов констатировал, что политика — это сложный путь. Он уверен, что кандидат Буланова сможет его достойно преодолеть, если ей не продолжат активно мешать.

По мнению художника, у певицы есть политический талант, она действительно в состоянии улучшить жизнь горожан. Сейчас Булановой очень непросто. Вместо агитационной работы ей приходится убеждать местные власти в своей готовности заниматься политикой. Сафронов выразил ей поддержку. Он надеется, что артистка сможет повести за собой людей и добиться нововведений на благо Петербурга.