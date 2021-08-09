Чеченская Республика получила новое название на украиноязычных картах Apple

Чеченская Республика на украиноязычных картах Apple Maps была переведена как Чеченская Республика Ичкерия1 (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).

Официальное приложение Apple при переводе телефона на украинский язык выдает российскому региону новое название — Чеченська Республіка Ічкерія, сообщает РИА Новости. На русском языке все остается по-прежнему — Чечня.

Ранее президент США Джо Байден признал Крым частью России на своей странице в Twitter. Он опубликовал карту со странами, куда США поставляла свои вакцины. Крым на этой карте был изображен частью России, а Западная Сахара оказалась государством, отдельным от Марокко.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации