ЦИК услышит «Родину». Эксперт поддержал обращение Булановой к Элле Памфиловой

Видеообращение Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой наделало много шума в прессе, поэтому Москва обязательно обратит внимание на призыв легенды отечественной эстрады разобраться с петербургскими чиновниками. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог Юрий Самонкин.

Напомним, заслуженная артистка РФ, избирающаяся в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина», призвала Памфилову прислать в город независимую комиссию, которая бы «помогла губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов». Петербургские чиновники, как утверждает Буланова, выступают «против народа» и препятствуют процедуре открытых и честных выборов. Если конкретнее — запрещают наружную агитацию «Родины» накануне выборов.

Буланова отметила, что самоуправство чиновников оборачивается загубленной социальной инициативой. «Родина» предлагает установить «ленинградскую надбавку», которая предусматривает доплату для петербургских пенсионеров.

«На каком основании к наружной агитации не допустили 1000 наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше 70 000 ленинградцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа! <…> Уверена, что об этом чиновничьем беспределе не знает губернатор Александр Дмитриевич Беглов. <…> Кажется, что кто-то действует у него за спиной и добивается своей выгоды», — предположила Буланова.

Global Look Press / Semen Likhodeev

Политолог Юрий Самонкин убежден, что желание непарламентских партий конкурировать с устоявшимися политсилами вполне естественно. Когда на фоне этого под удар попадают инструменты честной политической борьбы, то есть наружная реклама и предвыборная агитация, возникает ряд логичных вопросов, большинство из которых Татьяна Буланова и подняла в своем видеообращении.

«Пока говорить о том, что избирательный процесс идет с нарушениями, к большому счастью, рановато, но необходимо учитывать и защищать права и интересы всех участников предвыборной гонки. ЦИК просто необходимо отреагировать на данную ситуацию, потому что речь идет о "чистоте" нашей предвыборной кампании. Мне кажется, что Памфилова обратит внимание на данный вопрос, я не вижу никаких радикальных требований в обращении Булановой. Наоборот, она призывает нашу избирательную систему действовать более открыто. Ее можно понять и поддержать, ЦИК пристально следит за подобными нарушениями», — считает эксперт.

Обращение Татьяны Булановой к Элле Памфиловой также поддержал музыкант Сергей Шнуров, советский и российский певец Владимир Маркин и актер Александр Половцев.