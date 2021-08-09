Решение ЦИК продиктовано законом: Памфилова объяснила снятие Грудинина с выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, чем было вызвано решение о снятии с регистрации кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК и она лично не выносит никаких суждений о личности миллиардера, однако требования закона не позволяют допустить его выдвижение на выборы в Госдуму. Об этом она сказала в интервью с РИА Новости.

"Генеральная прокуратура представила свое заключение, что у него есть зарубежные активы, и в соответствии с этим мы были обязаны его снять с регистрации", — сказала она.

Глава ЦИК добавила, что партия может обратиться в судебные инстанции, чтобы предъявить необходимые доказательства и оспорить предоставленные прокуратурой сведения.