Минобрнауки рекомендовало вузам перевести непривитых студентов на удаленку

Министерство образования и науки РФ предложило высшим учебным заведениям решить вопрос с удаленным образованием для некоторых категорий студентов.

Студентам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют по какой-то причине медотвод от прививки, ведомство рекомендует не посещать занятия очно, а проходить обучение в удаленном формате. Вновь вернуться к обычной учебе студенты смогут после прививки. При этом требований об обязательной вакцинации пока нет.

"Требований об обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину", — сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Иностранные студенты, не имеющие полиса, могут сделать прививку за свой счет или за счет учебного заведения, подчеркнул глава ведомства.