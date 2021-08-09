Кедми ответил «украинским экспертам» на критику российского «Циркона»

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала Iton-TV резко отреагировал на критику российской ракеты «Циркон» со стороны украинских коллег.

Ведущий программы Александр Вальдман зачитал отрывок из статьи, в которой украинские специалисты заявляют, что «Циркон» сильно уступает американским средствам ПВО. По их мнению, российская ракета способна развивать гиперзвуковую скорость только на высоте 30–40 километров. Таким образом, она становится уязвимой уже на первом этапе полета.

В качестве примера угрозы российскому «Циркону» украинские эксперты назвали американскую ракету «Томагавк», которая обладает дальностью действия до 2,5 тыс. км.

«Тот, кто это написал, — он не идиот. Он идиот, который напился в стельку. Он не понимает разницу между ракетами. "Томагавк" — это не ракета против воздушных целей, самолетов и других ракет. <...> С таким же успехом этот недоумок мог написать, что ("Циркон" — Прим. ред.) из рогатки можно сбить, пока он не долетит до 30 километров», — прокомментировал Кедми.

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Стоит отметить, что «Томагавк» представляет собой старую крылатую ракету, которая способна лететь только с дозвуковой скоростью, а для преодоления расстояния в 1,5 тыс. км ей потребуется примерно полтора-два часа.

«Дальность действия этой ракеты составляет 1,5 тысячи километров при условии, что боевая часть конвенциональная. С ядерной боеголовкой она полетит на расстояние до 2,5 тысячи километров. При меньшем весе боеголовки с тем же двигателем ракета может лететь большее расстояние», — объяснил эксперт.

Кедми иронично добавил, что с аналогичным успехом вместо «Томагавка» против гиперзвукового «Циркона» можно применить миномет или гаубицу, просто нацелив ствол вверх.

В Соединенных Штатах на данный момент нет таких средств ПВО, которые могут перехватывать гиперзвуковые цели, а значит у Вашингтона нет оружия против российского «Циркона», подчеркнул политолог.

Ранее Яков Кедми сравнил новейший американский истребитель-«невидимку» F-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 Checkmate.