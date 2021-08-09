Умер один из авторов российской Конституции Сергей Ковалев

Сегодня на 92-ом году жизни скончался один из авторов второй главы Конституции Российской Федерации («Права и свободы человека и гражданина»), первый уполномоченный по правам человека в РФ Сергей Ковалев. Об этом сообщил его сын Иван Ковалев на своей странице в Facebook.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», – написал он.

Сергей Ковалев начал занимался общественной деятельностью с середины 50-х годов, а в 60-х вступил в инициативную группу по защите прав человека в СССР, которая являлась первой независимой правозащитной общественной ассоциацией на территории страны. Однако в середине 70-х его обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде» и приговорили к семи годам колонии, а также трем годам ссылки в Магадан.

После возвращения в Москву в 1990-м году Ковалев стал депутатом Верховного Совета РСФСР. А после распада СССР в течение десяти лет представлял в Госдуме партию «Союз правых сил». Также принимал участие в разработке второй главы Конституции, а затем стал первым в России уполномоченным по правам человека. Правда, проработал в этой должности лишь год.