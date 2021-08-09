Житель Приамурья ответит в суде за жестокое убийство сына во время купания

Мужчина решил выместить свою злость на ребенке и бросил его о кафель в ванной. В результате инцидента малыш скончался.

Житель Амурской области предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве полуторамесячного сына. Следствие полагает, что мужчина разозлился из-за того, что его супруга не пришла домой, чтобы искупать малыша. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

По имеющимся данным, мужчина остался с сыном, пока супруга находилась у родственников. Женщина не захотела приходить домой, чтобы помочь искупать мальчика. В какой-то момент мужчина разозлился и бросил малыша на кафельный пол в ванной комнате. После этого мужчина отнес сына в комнату и несколько раз ударил, а затем "успокоил ребенка и уложил спать". Утром злоумышленник понял, что мальчик умер.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Он не признал свою вину. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.