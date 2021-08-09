Число отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей достигло 91

Количество детей, которые были госпитализированы с поезда в больницы Краснодарского края, выросло до 91, сообщает ТАСС.

В минувшие выходные медики госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей, за несколько дней число пострадавших увеличилось до 87. Состояние несовершеннолетних оценивается, как легкой и средней степени тяжести.

Всего в поезде ехали 246 детей, которые планировали отдохнуть в детском лагере. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. После проверки выяснилось, что в поезде хранились в просроченном виде. Не исключается версия, что детей кормили именно ими.