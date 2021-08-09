Два сотрудника ИВС попали под арест после побега заключенных в Подмосковье

Пять заключенных сбежали из изолятора на Истре. Двух арестованных сотрудников ИВС подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным РЕН ТВ, за заключенными могла не уследить 22-летняя девушка-сержант, которая была помощником дежурного. Также в побеге заключенных обвиняется 39-летний майор — дежурный изолятор.

Ранее стало известно, что один из пяти сбежавших в Подмосковье заключенных был родом из Казахстана, но в 2011 году женился на уроженке Краснодарского края. Мужчина получил российское гражданство и уехал в Москву.