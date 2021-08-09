Неизвестные испортили машины с российскими номерами в украинском Бердянске

Оказалось, что владельцами автомобилей с российскими номерами являются граждане Украины.

Злоумышленники на одном из украинских курортов в городе Бердянске разрисовали баллончиком с краской автомобили с российскими номерами. Происшествие случилось ночью. В результате были испорчены две машины. Их владельцы припарковались возле одного из местных отелей.

Вандалы замазали красной краской номера машин, а также оставили на автомобилях надписи. Местные жители предположили, что так злоумышленники могли попытаться показать, что Бердянск не самое лучшее место для отдыха российских автомобилистов. Однако позже стало известно, что владельцами авто являются граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.