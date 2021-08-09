Актер Половцев заявил о бедственном положении пенсионеров в России

"Ленинградская надбавка", которую продвигает певица и кандидат от партии "Родина" Татьяна Буланова, улучшит качество жизни пенсионеров. Об этом заявил актер Александр Половцев.

Он поддержал идею артистки увеличить размер выплат петербургским пенсионерам за счет уменьшения зарплат депутатов. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отметил, что некоторые категории москвичей получают надбавки, передает Федеральное агентство новостей.

"Я всегда говорил, когда наши пенсионеры начнут путешествовать так же, как и иностранные, тогда будет немножко получше. <...> Я не знаю Татьяну как политика, но знаю, что она замечательная женщина и потрясающая, уникальная певица. Я за, чтобы она пробовала себя в политике. Если что-то получится, будет вдвойне хорошо", — заявил Половцев.

Петербургские чиновники не оценили идею Булановой и начали "вставлять ей палки в колеса". Именно так кандидат назвала действия местных властей, которые не разрешили расклеить в городе агитационные баннеры. Певица записала видео, в котором обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации и создать для всех выдвиженцев равные условия в предвыборной гонке.