Бугаев поддержал инициативу Булановой по повышению выплат пенсионерам из Петербурга

Россиянам необходимо больше помогать финансово, и проект "Ленинградская надбавка" кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой является нужным, считает музыкант Сергей Бугаев.

Насчет инициативы, которая предполагает обязательные выплаты пенсионерам Санкт-Петербурга из городских средств, высказались уже многие представители российской эстрады и шоу-бизнеса. В стороне не остался также музыкант и актер Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка. В частности, артист высказался за идею Татьяны Булановой, отметив, что в России живет огромное количество нуждающихся граждан, не получающих поддержки от государства.

"Я полностью поддерживаю инициативу Татьяны Булановой [...] Есть, куда стремиться, где постараться, Татьяне Булановой – зеленый свет, флаг в руки, пусть она свои идеи развивает не только на уровне города, но и на уровне федеральных структур, чтобы люди получали деньги, им нужен этот ресурс", — передает Федеральное агентство новостей слова Бугаева.

Татьяна Буланова выступает в роли кандидата от партии "Родина" на выборах в Заксобрание Петербурга. Ранее она предложила ввести "Ленинградскую надбавку" для пенсионеров, однако такая инициатива, по словам певицы, не понравилась местным чиновникам. По этой причине парламентарий открыто обратилась за помощью к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.