Глава ЦИК России напомнила о праве СМИ-иноагентов освещать думские выборы

СМИ, признанные иноагентами, имеют право получить аккредитацию для освещения выборов в Госдуму. Об этом сказала глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

Издания в этом вопросе имеют те же права и возможности, что и другие СМИ. В соответствии с законом они должны будут маркировать свои материалы — указывать, что текст распространяет иноагент.

ЦИК не будет применять никаких дополнительных ограничений в отношении этих изданий, подчеркнула Элла Памфилова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что у ЦИК очень либеральная аккредитация.