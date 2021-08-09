Эпидемиолог Плоскирева рассказала о сроках развития постковидного симптома

Симптомы постковидного синдрома могут проявиться спустя несколько месяцев после выписки из госпиталя, заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Постковидный синдром развивается от 3 до 24 недель после острой фазы, отметила заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Чаще всего симптомы появляются спустя четыре недели после выписки из госпиталя, сообщила Плоскирева РИА Новости.

У пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией без проявления симптомов, постковидный синдром может развиться спустя месяц, пояснила эпидемиолог. Эта информация следует из систематического обзора, который опубликовали в июне текущего года.