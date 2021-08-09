Пол Хантер: COVID-19 в скором времени станет принципиально иным заболеванием

COVID-19 в ближайшем будущем превратится, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, заявил британский профессор Пол Хантер.

Вакцины не уничтожат вирус SARS-CoV-2 окончательно, считает Хантер. Этот вирус, как и другие коронавирусы, будет меняться и неоднократно проявляться раз в несколько лет, а вакцины, хоть и станут менее эффективными, не дадут заболевшим умереть.

"COVID-19 станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды", — считает профессор.

Хантер считает, что данный коронавирус, как и остальные, будет достигать пика зимой. По его словам, штамм "Дельта" может стать последней версией вируса. Он считает этот штамм наиболее сильным и сомневается, что остальные смогут достичь того же размаха.

Профессор уверен, что по крайней мере Великобритания уже прошла худший этап пандемии, но нельзя забывать о важности вакцинации. "Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются", подытожил Хантер.