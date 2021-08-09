Вильфанд предупредил москвичей о наступлении самого жаркого дня недели

Понедельник станет самым жарким днем этой недели в Московской области. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в скором времени облачность рассеется, и тепло от земли начнет переходить в верхний слой атмосферы. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов и выше.

"Пока не видим признаков, что ожидается значительное похолодание в конце недели", — подчеркнул Вильфанд в беседе с "Российской газетой".

В южных регионах ожидается сильная жара до 35-37 градусов, предупредил метеоролог. Так, аномальное тепло коснется Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежской областей. Температура ночью так же окажется выше нормы – благодаря облачности столбики термометров расположатся в промежутке от 15 до 18 градусов со знаком плюс.