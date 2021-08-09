Поздняков отблагодарил работников посольства России в Японии памятными значками

Сотрудники российского посольства в Японии получили наборы значков с символикой Олимпийского комитета России. Подарки вручил президент ОКР Станислав Поздняков.

Он поблагодарил представителей посольства в аэропорту перед отлетом в Россию. Руководство ОКР преподнесло им два набора олимпийских значков.

"Без вашего участия Игры были бы неполноценными и очень сложно организуемыми, поэтому я благодарю вас за помощь", — сказал Поздняков.

Красиво упакованные наборы из 33-х значков недавно также получили президенты НОК Японии, Бразилии и Южноафриканской республики. Поздняков считает такой жест способом налаживания мостов дружбы между странами.