Более 30 иностранных самолетов вели разведку у российских границ за неделю

Более 30 самолетов и 10 беспилотников вели разведку у границ России в течение недели. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Согласно материалам газеты "Красная звезда", разведку у российских границ проводили 33 самолета и 11 беспилотников иностранных государств. Для недопущения нарушения границ российские истребители дважды поднимались в воздух и сопровождали иностранные самолеты. По информации газеты, нарушений воздушного пространства России не было.

Неделей раньше у российских границ было зафиксировано 50 зарубежных самолетов и беспилотников. Полеты контролировались российскими силами.