Поздняков: форму сборной России для зимних Игр в Пекине скоро согласуют

Российские олимпийцы приедут на зимние Игры в Пекине в новой форме. В настоящее время она проходит этап согласования, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Форма изменится, а все остальное, как отметил глава ОКР, останется прежним. Выступать в Пекине придется под нейтральным флагом.

"Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна", — подчеркнул Поздняков в беседе с РИА Новости.

Музыка Чайковского, по словам главы ОКР, в Токио понравилась многим. Коллеги благодарили за выбор именно этой мелодии в качестве альтернативы гимну, добавил Поздняков.