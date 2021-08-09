Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Саратовской области

Несколько пассажиров рейсового автобуса пострадали после опрокидывания транспортного средства в Саратовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Транспортное средство следовало по маршруту Белгород — Саратов. Однако на пути к конечной остановке автобус перевернулся. Авария произошла на федеральной трассе в Саратовской области.

"На федеральной трассе Р-22 в районе г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белгород — Саратов. В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Сотрудники служб незамедлительно выехали на место аварии. На данный момент они уточняют причины и подробности произошедшего.