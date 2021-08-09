Глава МИД Украины высказался о процессе вступления Украины в НАТО

Процесс вступления Киева в НАТО похож на "двустороннее копание туннеля". Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства провел параллель с рытьем туннеля под водой, когда две стороны встречаются в одной точке. Иногда, по его словам, больше инициативы должны проявлять партнеры, а иногда и сама Украина.

"Я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", — отметил Кулеба.

Дипломат уверен, что Украине никто ничего не должен, а сама страна должна проделать большую работу в данном направлении. Чиновник подчеркнул, что ключевым вопросом для Киева является признание западными странами факта принадлежности государства к Европе.