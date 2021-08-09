Посол России в ФРГ Нечаев анонсировал сроки завершения строительства "СП-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии завершения проекта. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что завершение проекта не зависит от германо-американской договоренности. По его словам, полное окончание строительный работ произойдет в ближайшие недели, передают "Известия".

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока — 2"", — заявил Нечаев.

Он заявил, что соглашение Вашингтона и Берлина не повлияет на исполнение каких-либо обязательств со стороны России. По этой причине строительство газопровода стоит ожидать уже к концу лета.