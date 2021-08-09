Онищенко заявил о возможных проблемах с мозгом Байдена из-за его оговорок

Президент США Джо Байден постоянно допускает на общественных и политических мероприятиях неловкие оговорки. Подобное поведение политика может быть связано с проблемами мозга.

Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ и известный врач Геннадий Онищенко. По его словам, путаница в словах Байдена может указывать на наличие склерозированных сосудов головного мозга. Заболевание обычно связано не с физическими проблемами человека, а с его возрастом, передает Федеральное агентство новостей.

"Байдену 78 лет и у него, скорее всего, уже склерозированные сосуды. Это не говорит о каком-то заболевании, это говорит о возрасте. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все следствие", — объяснил медик.

Онищенко отметил, что подобные проявления недуга не давали о себе знать на встрече главы США с президентом России Владимиром Путиным. Врач заявил, что Байден обладает большой работоспособностью, однако это не спасает его от генетических отклонений.