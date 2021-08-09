Сотрудники ГИБДД начнут активно вылавливать любителей тюнинга

Сотрудники ГИБДД начнут проводить рейды по поиску водителей с незаконно установленным тюнингом автомобиля.

Это касается таких изменений, как смена модификация клиренса автомобиля или осветительной системы, на которые водитель не получил сертификат. Теперь получить штраф можно за установку так называемых "ангельских глазок" — светящихся кругов, находящихся внутри фар.

"Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца", — сообщается в ведомстве.

Введенные меры должны уменьшить аварийные ситуации. Например, изменение в конструкции осветительных приборов способно ослепить водителя встречного автомобиля.