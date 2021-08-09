Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы пройдут при участии России и Аргентины

Представители России и Аргентины будут участвовать в переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы, которые должны начаться в Мексике 13 августа.

Россия является крупнейшим стратегическим союзником Каракаса. Представители Москвы помогут наладить диалог между правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро и оппозицией, которую возглавляет Хуан Гуайдо.

Это уже четвертая попытка властей и оппозиции Венесуэлы достигнуть какого-либо соглашения. Предыдущие переговоры прошли в Доминиканской Республике, Осло и Барбадосе. Никаких результатов они не принесли.

Предстоящий диалог анонсировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он, по данным Федерального агентства новостей, надеется, что переговоры пройдут успешно.

"По предложению Норвегии, Мексика должна стать местом проведения переговоров. Мы принимаем это, так как мы желаем обеспечить диалог и подписание соглашения между сторонами. Надеюсь, все будет успешно", — подчеркнул Лопес Обрадор.

Имена и количество членов делегаций пока не разглашаются. Известно, что правительство Венесуэлы в Мексике будет представлять председатель парламента Хорхе Родригес.