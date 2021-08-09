Клара Новикова заявила о готовности поддержать Татьяну Буланову на выборах

Пенсионная инициатива певицы и кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой не вызывает никаких вопросов. Об этом заявила народная артистка России Клара Новикова.

Она прокомментировала идею "Ленинградская надбавка", в рамках которой Буланова предложила увеличить размер выплат пенсионерам-блокадникам за счет снижения зарплат депутатов. Инициатива встретила сопротивление, местные власти запретили партии "Родина" распространить по городу агитационные баннеры, передает Федеральное агентство новостей.

"Ну какие могут быть здесь вопросы? Их осталось то всего ничего этих людей, что же они должны… Да, я готова поддержать Татьяну", — сказала юмористка.

Татьяна Буланова, возмущенная действиями чиновников, записала видеообращение в котором попросила главу ЦИК России Эллу Памфилову разобраться в ситуации. Она потребовала равных условий проведения избирательных кампаний для всех кандидатов.