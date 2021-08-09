"Это абсолютно необходимо": Маркин высказался о пенсионной инициативе Булановой

Идея повышения пенсий блокадникам, которые пережили осаду Ленинграда во времена ВОВ, является абсолютно правильной. Об этом заявил советский и российский певец Владимир Маркин.

Инициативу о выделении дополнительных надбавок для пенсионеров-блокадников в Санкт-Петербурге, которую выдвинула певица и кандидат от партии "Родина" Татьяна Буланова поддержал артист Маркин. Он подчеркнул, что глубоко уважает певицу и считает ее инициативу абсолютно правильной, пишет Федеральное агентство новостей.

"У нас ужасно маленькие пенсии, поэтому это абсолютно необходимо. Надеюсь, ей удастся взбудоражить общественность, потому что сейчас это делать все сложнее, ибо люди стали бояться связываться с политикой", – заявил Маркин.

Маркин отметил, что Буланова своей инициативой не угодила местным госслужащим. Он подчеркнул, что такая инициатива не может быть плохой для жителей Петербурга.