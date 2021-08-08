Елена Воробей планирует поддержать инициативу Булановой концертами

Актриса театра и кино Елена Воробей высказалась о желании помочь Татьяне Булановой в ее проекте "Ленинградская надбавка".

Татьяна Буланова выступила с инициативой поддержки пенсионеров, переживших блокаду и прошедших ВОВ. Проект носит название "Ленинградская надбавка". Подобное предложение поддержали многие жители Ленобласти, а также юмористка и пародистка Елена Воробей. Ее слова передает ФАН.

"Дай бог Тане здоровья на долгие-долгие годы. Один в поле не воин, конечно. Это замечательная инициатива, и я думаю, что присоединиться к ней не только Петербург, но и Ленобласть, а также все артисты со званиями и без званий, просто любимые и начинающие", — передает Воробей.

Актрису очень волнуют проблемы пенсионеров. Она уточнила, что обратится к Булановой с предложением давать концерты в поддержку пожилых граждан России. Пенсионерам необходимо повышение пенсии, и нужно привлечь внимание чиновников к этому вопросу.

За инициативу проголосовали порядка 100 тысяч жителей Петербурга, но власти города не разрешили разместить плакаты партии "Родина". В связи с этим Татьяна Буланова обратилась к ЦИК и лично Элле Памфиловой с призывом обеспечить равные права для всех партий.