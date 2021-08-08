Актер Краско объяснил важность "Ленинградской надбавки" Булановой для пенсионеров

Инициатива "Ленинградская надбавка" от певицы и члена партии "Родина" Татьяны Булановой — нужный и очень важный проект. Подробнее об этом рассказал актер Иван Краско.

Буланова, которая является кандидатом в депутаты петербургского ЗакСа, выдвинула инициативу "Ленинградская надбавка". Проект представляет собой введение обязательных выплат из городского бюджета пенсионерам-блокадникам. Однако подобное стремление не оценили местные чиновники, из-за чего певице пришлось обратиться за помощью к руководителю ЦИК РФ Элле Памфиловой.

По словам народного артиста России Краско, ему, как уроженцу Ленинградской области, очень обидно наблюдать за бедственным положением своих граждан. Он подчеркнул, что петербуржцам нужна любая поддержка от властей.

"Конечно, наши граждане нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Это закономерно. Продукты дорожают, услуги тоже", — объяснил Иван Краско в беседе с "Народными новостями".

Известный актер полностью поддержал инициативу Татьяны Булановой. Краско также выразил надежду, что "Ленинградскую надбавку" все же удастся претворить в жизнь.