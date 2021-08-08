Наджиев назвал искренним желание Булановой помочь пенсионерам

Певица Татьяна Буланова инициативой о "Ленинградских надбавках" искренне хочет помочь пенсионерам. Об этом заявил российский артист Игорь Наджиев.

Пожилые люди в России живут плохо, чего не должно быть в стране, победившей во Второй мировой войне. Чиновникам следует отдавать дань уважения пенсионерам не только на словах, но и на деле, передает "Слово и дело".

"Я знаю Танюшу очень давно. Она светлый человек. Я верю, что она абсолютно искренне хочет помочь старикам-ленинградцам. Однако нужно сказать, что эта проблема касается не только стариков-ленинградцев, но и москвичей, и воронежцев и других. Всех стариков в нашей стране", — отметил Наджиев.

Он отметил, что Татьяна Буланова своим выступлением создала прецедент. Артист уверен, что представители шоу-бизнеса должны идти в политику, так как они хорошо знают боль народа. Наджиев напомнил о деятельности народного артиста СССР Иосифа Кобзона.