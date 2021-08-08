Депутат Журавлев высказался о давлении на кандидатов партии "Родина"

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что давление на кандидатов его фракции возмущает любого законопослушного гражданина России.

Парламентарий также высказался о поступке лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, который заступился за певицу Татьяну Буланову. Она выдвинула инициативу о финансовой поддержке для пенсионеров под названием "Ленинградская надбавка". Петербургские чиновники начали чинить препятствия певице, что возмутило общественность.

Многие общественные и политические деятели поддержали Буланову. На ее сторону встал и Шнуров, показав себя настоящим джентльменом, уверен Журавлев.

"Вступился за прекрасную и талантливую женщину! Браво, Шнур!" — прокомментировал Журавлев в Telegram-канале партии.

Лучшие представители петербургской интеллигенции готовы двигаться в сторону демократии и свободы слова. Поэтому давление на партию "Родина" и ее кандидатов не может остаться незамеченным, подчеркнул политик.