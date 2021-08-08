Шоумен Рустам Солнцев назвал инициативу Булановой о надбавке к пенсиям "здравой и нужной"

Певица Татьяна Буланова поступила правильно, решив поддержать пенсионеров Петербурга, заявил шоумен и блогер Рустам Солнцев.

Буланова баллотируется в петербургский парламент от партии "Родина". Артистка инициировала программу "Ленинградская надбавка" для пенсионеров, согласно которой пожилые люди смогут получить дополнительные выплаты. Шоумен и блогер Рустам Солнцев выразил поддержку Булановой в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Инициатива здравая, нужная. Она, как жительница Санкт-Петербурга, она изнутри видит всю эту историю, и эта история кажется ей таковой. Это правильно, я ее поддерживаю", — отметил Солнцев.

Ранее Татьяна Буланова обратилась к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой и попросила прислать комиссию, так как некоторые чиновники, по словам певицы, "вставляют палки в колеса" и мешают проведению избирательной кампании партии.