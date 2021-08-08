"Доверяю во всех вопросах": диджей Цветков оценил решение Булановой уйти в политику

Известный композитор и диджей Алексей Цветков выступил в поддержку Татьяны Булановой, которая баллотируется в Законодательное собрание Петербурга от партии "Родина".

Буланова и другие члены партии "Родина" столкнулись с рядом трудностей во время предвыборной кампании в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу. Местным чиновникам, как утверждает певица в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой, не понравилась инициатива партии — "Ленинградская надбавка". По словам Булановой, "родинцам" не дали разместить тысячи баннеров и плакатов в рамках наружной агитации.

Предложение о дополнительных выплатах пенсионерам положительно встретили жители города. В поддержку "Ленинградской надбавки" высказались многие именитые артисты и деятели культуры. Так, композитор Алексей Цветков заявил, что инициатива Булановой и ее коллег по партии несет большое значение для всего города.

"Я тоже поддерживаю и считаю, что наши пенсионеры должны получать больше", — отметил Цветков в беседе с ФАН.

По словам музыканта, Татьяна Буланова заслуживает большого уважения, поскольку отстаивает интересы Петербурга и его горожан. Цветков уверен, что певица обладает всеми качествами, чтобы достойно проявить себя на политическом пути.

"Танечка Буланова очень хороший и позитивный человек. Я абсолютно ей доверяю во всех вопросах", — подытожил диджей.

В обращении к главе Центризбиркома исполнительница попросила обеспечить в Петербурге честные и открытые выборы. Она потребовала прислать независимую комиссию и помочь губернатору Александру Беглову оценить действия местного избиркома в отношении кандидатов в Заксобрание от "Родины".