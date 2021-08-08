Адвокат Жорин объяснил вероятный успех Булановой на выборах в ЗакС Петербурга

Известный в мире шоу-бизнеса адвокат Сергей Жорин считает, что баллотирующаяся в Законодательное собрание Петербурга Татьяна Буланова не уступает другим кандидатам.

Юрист не сомневается в успехе заслуженной артистки России на выборах, в которых она примет участие от партии "Родина". Об этом он заявил на фоне бурных обсуждений вокруг проекта о "Ленинградских надбавках" пенсионерам, который Буланова предложила рассмотреть петербургским чиновникам. По всей видимости, эта идея понравилась далеко не всем чиновникам.

Исполнительнице запретили в рамках предвыборной кампании распространять агитационные материалы. Буланова расценила это как попытку парламентариев "вставить ей палки в колеса" и записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации.

В то же время адвокат Сергей Жорин не считает, что чье-либо стороннее вмешательство может навредить певице на политическом поприще. Напротив, юрист уверен, что артистку ждет успех на выборах, поскольку люди ей доверяют.

"Она точно не хуже других кандидатов. Я думаю, что она соберет очень много голосов, так как ее знает большое количество людей, она давно на эстраде, у нее трогательный образ и хорошая репутация. Я никогда не слышал о ней ничего плохого, хотя в шоу-бизнесе слухи довольно быстро распространяются", — высказался адвокат в беседе с порталом NewInform.

Он добавил, что сама мысль о надбавках к пенсии жителям Петербурга является крайне положительной. Кроме того, электорат "Родины" весьма активный, поэтому удача Булановой на выборах почти обеспечена, резюмировал Жорин.