Экс-лидер Киргизии извинился перед гражданами за неоправданные ожидания

Ожидания киргизского народа по реализации проекта "Кумтор" не были оправданы, заявил бывший президент республики Аскар Акаев.

Разработка крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения нуждалась в усиленном контроле. Однако со стороны руководства этого не наблюдалось, отметил Акаев. В результате республика осталась с мизерными дивидендами и экологическими проблемами отметил экс-лидер и принес гражданам извинения в эфире местного телевидения.

Разработка месторождения началась еще в 1990-х. Инициаторами явились инвесторы из Канады. В ходе работ руководство Киргизии не раз меняло условия сотрудничества с заграничными партнерами. Власти республики в мае 2021 года отстранили канадскую компанию "Центерра" от управления "Кумтором".