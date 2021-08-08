Ученые из Южной Кореи проверили эффективность масла тыквенных семечек против облысения

Масло тыквенных семечек обладает рядом полезных свойств. К тому же оно борется с облысением, заявили южнокорейские ученые.

В эксперименте специалистов из Пусанского национального университета приняли участие 76 добровольцев. Их отбирали на основании двух критериев. В исследовании могли принять участие только те, кто в последние три месяца не принимал какие-либо препараты и не делал операцию по восстановлению волосяного покрова.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одним ежедневно давали 400 мг масла тыквенных семечек в капсулах, а второй — плацебо. После завершения исследования специалисты отметили, что у 44% добровольцев из первой группы наблюдается рост волос.