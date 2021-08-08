Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ученые из Южной Кореи проверили эффективность масла тыквенных семечек против облысения

Ученые из Южной Кореи проверили эффективность масла тыквенных семечек против облысения

Масло тыквенных семечек обладает рядом полезных свойств. К тому же оно борется с облысением, заявили южнокорейские ученые.

В эксперименте специалистов из Пусанского национального университета приняли участие 76 добровольцев. Их отбирали на основании двух критериев. В исследовании могли принять участие только те, кто в последние три месяца не принимал какие-либо препараты и не делал операцию по восстановлению волосяного покрова.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одним ежедневно давали 400 мг масла тыквенных семечек в капсулах, а второй — плацебо. После завершения исследования специалисты отметили, что у 44% добровольцев из первой группы наблюдается рост волос.